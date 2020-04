Coronavirus, infermiere contagiato e abbandonato “Si vede che dobbiamo morire così”

Condividi

Ma come funziona per i malati di Covid nella Regione Lazio? Un infermiere contagiato è tornato a casa sua ma è stato abbandonato. E’ uscito quattro giorni fa da un reparto Covid della Asl Roma 3 con una polmonite. Ha fatto una tac all’entrata ma nessuna lastra all’uscita e nessuna visita media. L’infermiere è stato mandato al suo domicilio con tutta la terapia Covid. Ossia antitrombotica, antireumatica e doppia antibiotica. Il primo giorno ha anche avuto una crisi allergica per un antibiotico non provato. Il giovane ci va vedere la flebo che è stata applicata da un suo collega, perché da solo non sa come avrebbe fatto.

L’infermiere racconta la sua odissea – L’infermiere lamenta che da quattro giorni non sente nessuno e che le flebo le controlla da solo. “Ma gli altri non so come fanno…”, dice. Che altro dire? “Sono vivo grazie a Zingaretti, dice ironico, Zingaretti si è curato in clinica ma io mi debbo curare da solo…”

E conclude: “Si vede che dobbiamo morire così, ciao a tutti”. Moltissimi i commenti sulla pagina dove l’infermiere ha pubblicato il suo sfogo. Per molti non avrebbero dovuto dimetterlo. Qualcun altro si stupisce del fatto che proprio loro che stanno in prima linea sono i meno tutelati. Un altro dice che è inutile chiamarli eroi se poi nel momento del bisogno di fatto sono abbandonati.