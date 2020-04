Borghi: “Enormi forze contro l’Italia, e siedono nelle nostre Istituzioni”

Claudio Borghi (Lega): ” Il fatto è questo, come state vedendo ci sono forze che sono enormi, enormi, contro il nostro Paese e le abbiamo all’interno delle Istituzioni, per cui continuiamo ad avere un atteggiamento molto prudente perché, se ci sono forze così enormi in gioco, capite bene che tutti siamo a rischio. Stiamo tenendo una linea di resistenza con tutti i mezzi che possiamo.”