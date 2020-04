Konarè: ecco che cosa cercheranno di fare

Condividi

La voracità del sistema capitalistico che sta fallendo, prima di abbandonarci, prima di estinguersi, sta “naturalmente” depredando tutte le risorse disponibili, distruggendo tutto ciò che non è possibile portare con sé. Le menzogne, la propaganda, la censura in momenti di crisi diventano una costante, un’evidenza.

In questo estratto dal lungo video pubblicato su @MePiu, Mohamed Konarè sintetizza, con parole chiare e semplici, concetti apparentemente complicati. La Francia, l’Italia sono sotto ad “apparenti democrazie” con evidenti tendenza alla dittatura. L’economia, la politica sono costruite in funzione di un sistema marcio e distruttivo, basato sul centralizzazione del potere e il distanziamento sociale, l’isolamento delle persone e la divisione in categorie pronte a farsi la guerra tra di loro.

Konarè decrive il paradigma e svela i codici per leggere la “Matrix Globlale”: Le missioni di pace, la guerra preventiva, gli aiuti in debiti europei, i salvataggi bancari, la comunità europea… tutta la schizofrenia e il pensiero bipolare orwelliano mai come oggi è palesemente visibile e allo scoperto. Il re è nudo e l’umanità, se vuole, può vincere la guerra che “le due piramidi” stanno portando avanti contro i popoli.