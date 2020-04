Migranti, Unhcr: “Diritto di asilo non viene meno con coronavirus”

di ansa

La Alan Kurdi, nave della Ong tedesca Sea-Eye, ha a bordo 149 migranti. Tutti hanno intrapreso il viaggio verso l’Europa in modo autonomo, dice Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr. Per questo la soluzione prospettata dall’Italia di spostare i migranti in una imbarcazione idonea per la quarantena appare la risposta migliore ora. Ma non e’ ancora chiaro quando avverra’ il trasbordo. E aggiunge: “Il diritto di asilo non viene meno con questa emergenza, l’Italia non ha adottato su questo punto disposizioni restrittive sospendendo le domande”.

In realtà non vi è stato alcun naufragio, come confermato dalla Guardia costiera.