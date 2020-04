Coronavirus, Prodi: “Io sarei per usare il Mes”

Romano Prodi: “Nell’ultima riunione si è ottenuto un Mes non più condizionato. Quindi è un prestito, ma talmente a basso interesse per cui: primo lo ripaghiamo a lunghissimo tempo, secondo ci costa un miliardo e mezzo in meno all’anno. Beh insomma… a caval donato, non si guarda in bocca”.

