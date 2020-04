Oms: torna l’Ebola in Congo

Un nuovo caso di Ebola è stato dichiarato a Beni nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) tre giorni prima della dichiarazione ufficiale della fine dell’epidemia.

“Dopo 52 giorni senza casi, le squadre di sorveglianza e di risposta sul campo hanno confermato un nuovo caso”, ha dichiarato il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Purtroppo, questo significa che il governo della Rdc non sarà in grado di dichiarare la fine dell’epidemia di Ebola lunedì, come avevamo sperato”, ha aggiunto.