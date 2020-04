Coronavirus, Trump minaccia di tagliare fondi Oms “ha fatto esplodere l’epidemia”

Condividi

Donald Trump lancia accuse dirette all’Organizzazione mondiale della sanità e minaccia di tagliare una volta per tutte i fondi versati dagli Usa. “È troppo filocinese, nonostante sia finanziata in gran parte da noi, e ha sbagliato”, ha scritto il presidente americano su Twitter, di fatto accusando l’Oms di aver dato in ritardo l’allarme pandemia, nascondendo quanto stava accadendo in Cina per compiacere alle pressioni di Pechino.

“Fortunatamente fin dall’inizio ho respinto il loro consiglio di tenere aperti i confini”. L’accusa arriva il giorno dopo il lungo articolo pubblicato dall’editorial board del Wall Street Journal, secondo cui l’Oms ha fatto disinformazione sul coronavirus subendo proprio le pressioni della Cina.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020