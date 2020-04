Cgil e Caritas: sussidi coronavirus anche a immigrati irregolari

Non escludere gli stranieri, senza fare alcuna distinzione tra regolari, titolari di un permesso di soggiorno in scadenza o già scaduto o gli “irregolari” sul territorio nazionale, affinché tutti costoro possano beneficiare senza alcun tipo di discriminazione dei fondi straordinari messi in atto dal governo con l’ordinanza 658 per l’emergenza Coronavirus.

La richiesta inoltrata ai comuni, con i riferimenti alle leggi che renderebbero denunciabili certi tipi di atteggiamenti od esclusioni in un caso e l’appello al “buon senso” nell’altro, viene diffusa da un gruppo di associazioni quali Asgi, Avvocati per niente, Cgil Umbria, Cgil Lombardia, Caritas Ambrosiana, Action Aid, Naga, Arci, Maurice Glbtq, Associazione La Kasbah, Anolf Milano, Italiani Senza Cittadinanza, Liberi dalla violenza Odv.