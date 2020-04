I medici infuriati col Parlamento: “Emendamenti offensivi, ritirateli. Ce ne ricorderemo”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma scrive una lettera al governo. E parla chiaro. Nella discussione al Senato sulla conversione del Dl Cura Italia sono stati presentati alcuni emendamenti che prevedono una sostanziale immunità per le strutture sanitarie in caso di danni agli operatori. Per l’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri questi emendamenti sono vergognosi: “Offendono medici e operatori sanitari, vanno ritirati subito”.

80 i medici già morti in trincea – “A ieri, sono 80 i medici ed odontoiatri morti in Italia. Nel Lazio 1 deceduto con almeno 9 ricoverati di cui 2 in condizioni serie. Nella Regione per ora sono 3.600 le persone contagiate. Tra questi dei medici positivi, censiti al Covid-19, a Roma sono 119 mentre nel Lazio sono 135. Ma si stima che circa il 10% degli operatori sia stato contagiato.