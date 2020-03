Conte, il Mes e lo spettro della Troika

di Andrea Indini – Il premier Giuseppe Conte deve proprio tenere al Fondo salva Stati. È da mesi che ci gira attorno. È stato giusto l’estate scorsa che, tenendo all’oscuro mezzo governo (al tempo leghisti e grillini andavano ancora a braccetto), aveva dato il via libera a una riforma che, una volta approvata, renderà il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ancora più pericoloso per chi ne farà ricorso.

A distanza di qualche mese, mentre l’Unione europea viene trascinata in una crisi economica devastante generata dalla pandemia del coronavirus, ecco Conte tornare alla carica proponendo di “liberare” i 410 miliardi di euro del Fondo salva Stati. Un intervento del genere, solitamente, dovrebbe far scattare l’intervento della Troika in quei Paesi i cui governi attingono alla liquidità del Mes. Per evitarlo il premier ha chiesto ai partner europei di mettere da parte questa clausola ma ha ricevuto un “no” secco dai soliti falchi. A guidarli, questa volta, c’è l’Olanda che non vuole sentir proprio parlare di erogare denaro senza porre condizioni.