Coronavirus, Riotta contro chi ha inquinato le coscienze causando lutti

Gianni Riotta su Twitter: “Voti per il dopo epidemia

Lavorare sulla rete della disinformazione, italiana e all’Est, che ha inquinato le coscienze per mesi, causato lutti e dolori, seminato odio e livore. Individuarne tecniche, flussi, centrali e pupari sozzi, denunciarli in pubblico. Make a note of it guys”