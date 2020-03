Il cappio del MES e i soliti vampiri del nord Europa

Condividi



Come volevasi dimostrare la solita allegra compagnia dei vampiri del nord Europa ha girato il pollice verso verso l’Italia in piena emergenza pandemica! In soldoni i vari emuli del Conte Dracula tedeschi, olandesi , baltici etc etc , han detto che se l’Italia osa richiedere i soldi del MES per altro in misura inferiore a quanto da noi medesimi versato, dovremo sottostare alle meravigliose cure della Trojka, come già successo ai cugini Greci!

Che ne dite una stupenda prospettiva già costata ai Greci qualche centinaio di bambini deceduti per l’aumento della mortalità infantile conseguente alle draconiane misure imposte agli ellenici dalla Germania travestita da UE! Cari miei smettiamo di fare Cappuccetto Rosso e capiamo una volta per sempre che dietro il volto di Nonna Merkel c’è il lupo cattivo…

Francesco Squillante