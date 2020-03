BASTA con questi STRILLONI della fantomatica OPPOSIZIONE!

Matteo Salvini: “Chi vuole il MES è nemico dell’Italia e degli Italiani. La gente deve sapere, fermiamoli tutti insieme!”

Il commento di Armando Manocchia

Ricordiamo loro che sono arrivati DOVE SONO con i voti degli elettori#noeuro e #italexit e mai, come in questo periodo epocale e con questa EMERGENZA, ci sono stati più validi motivi per cavalcare l'unica via di salvezza per gli Italiani e l'Italia: USCIRE DALLA U€.

CI SALVIAMO (IN TUTTI I SENSI) SOLO SE USCIAMO DALL’INFERNO U€!

LE OPPOSIZIONI LA SMETTANO DI FARE PROCLAMI E RISPETTINO GLI ELETTORI CHE CHE LI HANNO VOTATI PER USCIRE DALLA UE E DALL’EURO

E NON PER FARE INCIUCI COME GOVERNI ISTITUZIONALI O SOSTEGNO A CHI CI HA RIDOTTI SUL LASTRICO.

QUINDI, CHE FACCIANO QUELLO PER CUI SONO STATI ELETTI: CHIEDANO SUBITO

NON LA SOSPENSIONE DI #SCHENGEN

NON LA SOSPENSIONE DEL #MES

MA L’USCITA IMMEDIATA DA QUELLA TRAPPOLA LETALE CHIAMATA UNIONE EUROPEA