Il FMI sta già pensando a come ‘ammazzare’ i sopravvissuti al coronavirus

Il Fondo Monetario Internazionale, nell’Article IV sull’Italia, dice che superata l’emergenza coronavirus , il pacchetto di misure per il nostro Paese dovrebbe includere “riforme strutturali per aumentare la produttività e gli investimenti, un piano di medio termine credibile di risanamento di bilancio per mettere il debito su una traiettoria di calo e misure per sostenere il settore finanziario”.

Il pil italiano perde lo 0,6% – L’Fmi prevede che il pil italiano cali nel 2020 dello 0,6% mentre il debito pubblico potrebbe salire al 137% e il deficit al 2,6%. Le stime sono contenute in una nota datata 11 marzo e includono quindi in parte l’effetto del coronavirus. Nel rapporto, stilato invece sulla base dei dati a disposizione fino al 28 gennaio, si prevedeva una crescita per l’Italia dello 0,4%.