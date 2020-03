Cecchi Paone diceva: “In Italia nessun pericolo CoronaVirus, pericolo è il razzismo!”

Condividi

Ossessionati dall’ideologia antirazzista, hanno scaraventato il Paese nel baratro. Cecchi Paone diceva: “In Italia non esiste nessun pericolo CoronaVirus (lo ha ripetuto 2 volte), il pericolo è il razzismo! Tutta questa corsa alle mascherine non ha senso”. Sappiamo tutti come è andata a finire.