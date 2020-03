Oms (Onu): coronavirus opportunità per unirci contro un nemico comune

Condividi



Coronavirus, Oms: tutti devono prepararsi al contagio. Superata la soglia dei 200’000 contagi. Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus: ‘Una minaccia senza precedenti’

“Ci sono oltre 200’000 contagi e oltre 8.000 morti per il coronavirus”. Lo conferma il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid-19 invitando la comunità internazionale alla solidarietà.

“Preparatevi come se doveste essere infettati, non date per scontato che non lo sarete”, è l’invito dell’Oms. Le misure da prendere per combatterlo sono “isolare, effettuare test e curare ogni caso sospetto”.

“Questo coronavirus rappresenta una minaccia senza precedenti. Ma è anche un’opportunità senza precedenti di unirci contro un nemico comune”, ha detto Ghebreyesus. www.laregione.ch