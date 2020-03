Coronavirus, in Iran 1000 morti su 16mila contagiati

Altre 135 persone sono morte nelle ultime 24 ore in Iran a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianush Jahanpour. Secondo il bilancio ufficiale sono ormai 988 i morti nella Repubblica Islamica. I casi confermati di infezione sono 16.169.

”L’Iran supererà questi giorni difficili”, che vedono la Repubblica islamica messa a dura prova nella lotta al virus, ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, che è tornato a ringraziare medici e personale sanitario per l’impegno profuso per contenere la pandemia. ”Mi inchino davanti a tutti i medici, le infermiere e il personale sanitario per il servizio reso senza sosta per curare i pazienti e per salvare finora molte vite”, ha detto Rohani durante la cerimonia inaugurale di una superstrada a Teheran.