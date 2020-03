Bruxelles, coronavirus nel quartier generale della Nato

BRUXELLES – Primo caso di Coronavirus nel quartier generale della Nato a Bruxelles. Lo comunica l’ufficio stampa dell’Alleanza Atlantica. “Il membro dello staff era tornato da una vacanza nel Nord Italia, si è sentito poco bene alla fine della scorsa settimana ed è stato effettuato il tampone. Al momento è in auto-isolamento a casa. I colleghi sono stati avvertiti, hanno cominciato a lavorare da casa la scorsa settimana e continueranno a farlo”, si legge in un comunicato.

Mentre sono 39 i nuovi casi positivi al coronavirus in Belgio (22 nelle Fiandre, 7 a Bruxelles e 10 in Vallonia). Salgono così a 239 i contagi nel Paese dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono stati rilevati dopo aver effettuato 334 test in laboratorio, precisa il servizio sanitario federale nel suo bollettino quotidiano. “Attualmente, costatiamo un inizio di trasmissione del Covid-19 fra la popolazione belga, che però resta limitata”, precisa il bollettino. Per contenere l’espandersi dell’epidemia nel Paese, anche il Consiglio Ue ha adottato nuove misure preventive.