Migranti dalla Turchia, Orban: “è un’invasione ben organizzata!”

Migranti in arrivo dalla Turchia che premono sui confini della Grecia. Il commento di Orban: “È un’invasione, è vietato dirlo in Europa, ma è un’invasione ben organizzata!”

La stampa mente.

– Il 95% dei migranti sono uomini in età da combattimento

– Le donne e i bambini sono utilizzati solo a scopo di propaganda dalle ONG che trafficano esseri umani