Lesbo: in fiamme centro ricreativo per migranti

Grecia, Lesbo – in fiamme un centro ricreativo per migranti. Il fuoco è scoppiato in un centro per rifugiati sull’isola di Lesbo sabato notte, causando danni considerevoli a un magazzino, dice il servizio antincendio greco.

Il servizio antincendio ha riferito all’Associated Press, a condizione di anonimato, che il magazzino che conteneva mobili ed elettrodomestici, è stato completamente distrutto. E’ in corso un’indagine sulle cause dell’incendio.