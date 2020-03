Coronavirus? Porta Portese stamattina, tutto Ok…

Porta Portese stamane. Una foto che rappresenta il mondo alla rovescia. Scattata e pubblicata sul gruppo Fb “Dillo a Noi Roma”. E’ come se in queste ore non stia accadendo nulla in tutta Italia. “Assurdo davvero”, si scrive nel post che accompagna la fotografia che simboleggia la confusione che c’è.

Porta Portese: tutto normale?

”….qui c’è il mondo ma il decreto…la sicurezza…la prevenzione?”, si chiede l’autore, anche se il decreto che ha scatenato il panico in tutta la Nazione non riguarda ancora Roma. Ma che ci siano precauzioni da osservare dovrebbe essere il minino. Di qui la domanda che si pone il gruppo Fb: “Che si aspetta ad intervenire prima? Perché la #Raggi non è intervenuta per chiudere il mercato? Il prefetto, il ministro della salute #Speranza, forse non conoscono il mercato domenicale?”.