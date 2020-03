TV turca suggerisce percorsi ai migranti: andate a Bologna

“ANDATE A BOLOGNA”. TV Turca suggerisce i percorsi agli immigrati che vogliono venire in Italia.

“Erdogan apre le frontiere promettendo di inviarci milioni di immigrati, una tv turca in lingua araba fornisce istruzioni per la fuga in Europa, indicando per l’Italia Bologna come punto di snodo. Dedicato a quelli che… viva la Turchia nell’Unione Europea.” (Matteo Salvini)