“Erdogan ha aperto le carceri e ha detto: andate in Grecia”

Non sono migranti e non sono profughi, ma ex galeotti. Intervistato da https://halktv.com.tr (VIDEO), un uomo in viaggio verso la Grecia ha detto che Erdogan ha fatto aprire le carceri ed ai detenuti liberati è stato detto: andate in Europa. Immigrato al confine: ”ero in prigione, ci hanno liberati e hanno detto ‘Vattene’. Andrò in Europa e mi salverò”