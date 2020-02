Coronavirus, Conte: proteggere le persone è la linea del governo fin dall’inizio

Condividi

Il premier Conte su Twitter: “Ieri in Cdm adottate misure straordinarie contro la diffusione del Coronavirus: http://governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163. Massima precauzione per proteggere i cittadini. È la linea del Governo sin dall’inizio per tutelare il bene che ci sta più a cuore: la salute degli italiani”

Coronavirus, Conte: “Per ora nessuna sospensione Schengen”

Coronavirus, governo: ”no controlli dei confini, misura da escludere”