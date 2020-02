Pisa, ladro sorpreso a rubare: “Ho il coronavirus, non mi arrestate”

A Pisa, un ladro 24enne colto in flagrante dalla polizia su un bus mentre cerca di rubare un portafogli, prova la carta dello spavento e rivolgendosi agli agenti dice: “Ho il coronavirus non arrestatemi”. Poi avrebbe fatto finta di svenire e cadere a terra. Ma i carabinieri non si sono fatti distrarre, hanno chiamato i soccorsi per le verifiche e le necessità del caso.

Non è stato poi troppo difficile appurare che il giovane aveva messo in piedi una pantomima per cercare, un po’ improvvisando, di togliersi dall’impiccio nel quale si era trovato ancora una volta. Impiccio non da poco per lui accusato di essere un borseggiatore (non è la prima volta) e che sarebbe stato colto sul fatto: per i militari della Stazione Pisa centrale era entrato in azione mentre si trovava insieme alla compagna, moldava e coetanea.