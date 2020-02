Minorenni stranieri in fuga dalla Polizia, alla guida un 14enne

Firenze – Inseguimento sui viali: 14enne semina il panico. Folle inseguimento ieri lungo i viali di Firenze. Stupito anche il personale delle volanti della polizia quando alla guida ha sorpreso un 14enne che, per parte della serata, ha seminato il panico tra il Piazzale Michelangelo, Piazza Ferrucci fino a Viale Amendola. La corsa del giovane, che viaggiava insieme a due ragazze, di 16 e 17 anni, ha rischiato di concludersi in maniera tragica in quanto nella fuga la vettura ha invaso più volte la corsia opposta e per poco non si è scontrato frontalmente con scooter e auto.

L’inseguimento è partito all’altezza di Arcetri quando la polizia ha intercettato la vettura risultata rubata due giorni fa all’Isolotto. L’utilitaria, una Clio Renault grigia, ha cominciato la sua corsa senza tener conto dell’incolumità di chi si trovava in strada. Non sono mancate manovre al limite e semafori “bucati”.