Sanremo, Radio Maria contro Festival: “Cristianesimo calpestato”

Condividi

Radio Maria contro “il Festival del Cristianesimo calpestato”. L’emittente, sulla propria pagina Facebook, pubblica l’articolo integrale con cui La Nuova Bussola – quotidiano cattolico online- stigmatizza alcuni contenuti proposti a Sanremo.

“Roberto Benigni dopo Achille Lauro e Fiorello: tre esibizioni sul palco del Festival di Sanremo in cui il tema religioso serve per costruire presentazioni, monologhi e performance musicali. In tutti e tre i casi però la religione cristiana ne esce svilita, vilipesa, strumentalizzata, falsificata e derisa, pur senza malanimo. È un furto dei gioielli di famiglia in una casa lasciata vuota. Se spari contro i cattolici vai sul sicuro dato che questi, nella maggior parte dei casi, ti applaudiranno. Nella migliore delle ipotesi ripeteranno belanti i soliti ritornelli: bisogna trovare del buono anche in chi ci critica, occorre aprirsi al dialogo e al confronto e via sbadigliando”, si legge.