Virus, Azzolina: la scuola è inclusiva, no isolamento per chi torna dalla Cina

“Non abbiamo un’emergenza per le scuole. C’è una circolare del ministero della Salute che ha spiegato tutti i casi punto per punto, io mi sento di tranquillizzare gli studenti e le famiglie: la scuola resta un luogo di inclusione per cui, se non ci sono situazioni come quelle che qualcuno ha descritto, a scuola si va”.

A ribadirlo la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al Sermig di Torino, a margine delle celebrazioni per la terza giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, a proposito della richiesta di alcuni presidenti di Regione di applicare il periodo di isolamento per chi rientra dalla Cina anche ai bambini che frequentano le scuole. adnkronos