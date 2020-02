Prato, cinesi chiedono quarantena: Asl rifiuta

Condividi

Da Prato arriva la notizia che la comunità cinese ha cercato di affittare un hotel o un residence per potervi alloggiare alcune persone provenienti dalla zona di Wenzhou. Una sorta di “quarantena volontaria” per evitare rischi di contagio. Luigi Yu, segretario dell’associazione economica cinese in Italia “Wencheng”, spiega l’iniziativa al dorso toscano di Repubblica: “Abbiamo cercato di chiedere alle istituzioni una mano per poter affittare un posto o degli appartamenti dove mettere insieme in quarantena le persone che sono tornate da lì ma ci è stato spiegato che la comunità orientale non aveva l’autorizzazione per fare questo. Così ora le persone che sono tornate sono a casa e ci rimarranno per almeno 15 giorni”.

Dal Comune di Prato – scrive larno.ilgiornale.it – fanno sapere di non aver mai ricevuto richieste di strutture da destinare ai cittadini in arrivo dalla Cina. E precisano che la richiesta non avrebbe alcun senso dal momento che le circolari ministeriali non prevedono periodi di isolamento per chi già è rientrato né arrivi dalla Cina nelle prossime settimane.