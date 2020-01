Orrore in famiglia: picchia la moglie e violenta la figlia, arrestato albanese

Un inferno di violenze e abusi sessuali. È quello che hanno vissuto una donna albanese e la figlia, vittime di un marito e padre violento. L’uomo, un 57enne albanese operaio ora disoccupato e da tempo residente a Sansepolcro (Arezzo) è denunciato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

La moglie ha trovato il coraggio di separarsi e sporgere querela contro lui e dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe aggredito, minacciato e picchiato la moglie e violentato la figlia, all’epoca minorenne.

Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il 57enne “ha posto in essere ai danni della moglie reiterati comportamenti vessatori, violenti ed aggressivi, consistiti in ingiurie, minacce, molestie, aggressioni verbali, tali da arrecare sofferenze fisiche e morali”.

Le violenze da parte dell’uomo si erano intensificate nell’ultimo periodo, in particolare in seguito alla richiesta di separazione da parte della donna, che aveva deciso di porre fine al loro legame e di subire soprusi. Nel corso della ricostruzione dei fatti è emerso “in tutta la sua gravità il disagio sociale vissuto dall’intera famiglia”, sottolineano i carabinieri: sentita dai militari, la donna ha anche denunciato episodi di molestie sessuali compiute dal marito nei confronti della figlia all’epoca minorenne. La donna, non avrebbe mai denunciato i fatti temendo eventuali ritorsioni da parte del coniuge.

