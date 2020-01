Poscia, più che l’onor poté il cachet: “a Rula Jebreal 25mila euro”

Dagospia dopo aver annunciato in anteprima la scelta di Amadeus di affidare a Rula Jebreal un monologo sul palco dell’Ariston. Adesso il sito di Roberto D’Agostino rivela che il compenso richiesto dalla giornalista dovrebbe essere di 25mila euro. Le star internazionali che presenzieranno alla manifestazione avranno cachet molto più elevati, ma rientra tutto nella logica dei compensi per un evento che, da sempre, ha rappresentato un importante investimento economico per la Rai, spesso compensato da entrate pubblicitari e da ascolti record.

Il flash di Dagospia annuncia che il contratto sarebbe già sulla scrivania dell’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, responsabile del bilancio del servizio pubblico. Il compito della Jebral sarà quello di informare il pubblico attraverso un monologo sulla violenza sulle donne. In realtà il format della sua apparizione ancora non è ben definito. Potrebbe esserci anche la presenza in tandem con la giornalista sportiva Diletta Leotta, che sul palco dell’Ariston dovrebbe trattare lo stesso argomento.

