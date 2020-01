Tra le sardine finisce a pesci in faccia, a Pistoia naufraga il maxi raduno

A Pistoia le ‘sardine’ sono naufragate ancora prima di partire. Non si farà infatti la manifestazione del 4 gennaio che intendeva portare migliaia di persone in piazza dello Spirito Santo alle 18.30.

Daniele Mannai, residente a Porcari, è stato il fondatore del gruppo e dell’evento ‘Pistoia Non si lega’. È stato lui ad intuire che il movimento avrebbe attecchito anche nella piccola Pistoia e così in pochi giorni sono arrivate migliaia di richieste di iscrizione al gruppo Facebook, motivo per cui si sono fatte avanti tre volontarie: Francesca Cimò, Elena Malinici e Giulia Palamidessi e insieme a loro Riccardo Borchi, web designer che, avendo avvertito un clima poco sereno e poco in stile ‘sardine’ si è ritirato prima della disfatta dell’evento.

Quando tutto era pronto è arrivato il colpo di mano di Mannai, che ha estromesso le tre organizzatrici dal gruppo ed è tornato a percorrere a ritroso i passi delle tre chiedendo a questura, ditte di impianti audio e luci di riferirsi a lui solamente in quanto unico organizzatore legittimo dell’evento ‘Pistoia Non si lega’ del 4 gennaio a Pistoia.

Le tre non ci sono state. Hanno avvertito il gruppo ufficiale delle ‘sardine’ a Bologna e hanno cercato di appianare le divergenze. Ma Mannai non ha voluto sentire ragioni, ha voluto continuare per la sua strada. E così le ‘sardine’ ufficiali hanno disconosciuto la manifestazione di Pistoia. […]

