Roma: rifiuti non ritirati, incendiati cassonetti

A Roma i rifiuti non vengono ritirati sotto le feste e allora i cassonetti vengono dati alle fiamme. È accaduto nella notte in diversi quartieri di Roma, come scrive Il Tempo. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre in varie zone come Prati, Nomentano, Tuscolano, Monte Mario e La Rustica per evitare anche che le fiamme arrivassero a colpire le auto parcheggiate.

Ecco tutte le zone dove sono andati in fiamme in cassonetti: Piazzale Jonio incrocio Via dei Prati Fiscali, Via Calpurnio Fiamma n. 11, Via Monte Cervialto incrocio Via di Valle Melaina, Via San Godenzo incrocio Largo San Godenzo, Via del Casalone, Via di Vermicino n. 70, Piazza Menenio Agrippa incrocio Via Nomentana, Via Decio Azzolino n. 52, Via Pollenza incrocio Via del Casale di San Basilio, Via delle Spighe n. 8, Via Giovanni Battista Scozza n. 15.

