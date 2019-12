Frattini: Putin è il leader con la visione strategica più forte

Il segreto della longevità politica di Vladimir Putin è che “dice la verità alla gente, sia quando si tratta di momenti buoni che cattivi”. E’ quanto ha detto l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini in un’intervista a Sputnik. “Quando l’Occidente ha messo le sanzioni alla Russia, facendo un errore molto grave secondo me, lui non si è abbattuto, non si è disperato. Ha detto: ‘Va bene, adesso la Russia troverà il modo di realizzare quello che le manca’”, ha ricordato Frattini. “E quindi, ad esempio, è cresciuto il potenziale dell’agricoltura, che ha permesso di limitare l’effetto negativo di queste sanzioni. In tutto ciò, lui ha spiegato ai cittadini e al popolo che i problemi rimangono ed esistono realmente. Questa è la prima cosa: lui dice la verità, anche se la verità può essere spiacevole”, ha commentato.

“L’altra cosa”, secondo Frattini, è che Putin “ha una propria visione della situazione”. “Sicuramente oggi Putin è quello che ha una visione strategica più forte rispetto a praticamente tutti gli altri leader.

Anche quelli che non amano troppo Putin, devono ammettere che negli ultimi anni ha azzeccato tutte le mosse di politica estera: sul Medio Oriente, sull’Iran, sulla Siria e adesso anche sulla Libia. Questa è un’altra dote importante che spiega come sia ancora al potere”, ha precisato Frattini. (askanews)