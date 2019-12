Milano: trovati al campo nomadi 30 contatori elettronici rubati

Accertamenti dei carabinieri di Milano nel campo nomadi di via Martirano. Nel corso della verifica, sono state controllate 44 persone, di cui 30 pregiudicati, e dodici veicoli di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi di copertura assicurativa e uno sottoposto a sequestro per confisca in quanto radiato dal registro pubblico automobilistico (Pra) per intestazione fittizia.

Nel campo, i carabinieri hanno trovato 30 contatori elettronici rubati alla società “E- Distribuzione” di Corsico, a cui sono poi stati restituiti. Durante il controllo, è stato denunciato in stato di libertà un 32enne bosniaco per tentato furto aggravato e accompagnato un 24enne in questura per regolarizzare la sua posizione in Italia. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta hanno controllato il campo con l’ausilio di personale del terzo Reggimento Lombardia e delle Compagnie Milano Duomo e Porta Monforte. adnkronos