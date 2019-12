Candidata Pd elogia sanità Emilia-Romagna usando foto dell’elisoccorso veneto

di Michele di Lollo – Una tegola si abbatte sulla difficile campagna elettorale che agita l’Emilia Romagna. A quasi un mese dalle elezioni, che si terranno il 26 gennaio, arriva uno scivolone da parte dem. Una candidata Pd, la consigliera uscente Luciana Serri, loda (senza saperlo) l’elisoccorso del 118 veneto per i suoi spot elettorali. E non è difficile capire dove si nasconda la gaffe: la regione Veneto è amministrata dalla Lega. Proprio il diretto avversario in questa competizione.

Così la candidata alla presidenza della regione, Lucia Borgonzoni, donna scelta per rappresentare il centrodestra e leghista nel cuore, approfitta per sferrare un colpo da ko al suo avversario, Stefano Bonaccini.