Norvegia: governo finanzia la trasformazione di chiese in moschee

Kjell Ingolf Ropstad, leader delPartito popolare cristiano norvegese, ha approvato una sovvenzione per quasi 100.000 euro che verrà utilizzata da una comunità islamista radicale per convertire una chiesa di oltre 100 anni in una moschea.

I soldi andranno al Centro Culturale Islamico – un’organizzazione che ha diverse scuole islamiche nelle moschee a Drammen, Oslo e Mjøndalen dove i bambini possono pernottare, secondo quanto riferito da Aftenposten.

Non è la prima volta che Ropstad assegna ingenti somme di denaro al gruppo islamico. In passato, il Centro culturale islamico, che conta un totale di 3.775 membri registrati, ha ricevuto quasi 70.000 euro per convertire una ex chiesa battista a Stavanger in una moschea.

Ropstad ha anche consegnato loro altri 20.000 euro per convertire in moschea la casa di preghiera “The Way” a Skien.

Con lo stesso tipo di sovvenzione, anche il Centro musulmano Søndre Nordstrand ha ricevuto quasi 30.000 euro.

voiceofeurope.com

