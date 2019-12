Francia: minaccia di uccidere tutti gridando “Allah Akbar”. Ucciso dalla Polizia

Un uomo definito come “squilibrato” che vagava insanguinato nelle strade di Lilas, vicino a Parigi, è morto giovedì pomeriggio dopo essere stato colpito da un taser durante il suo arresto da parte della polizia. Lo si apprende da AFP, che conferma un’informazione di Point

Chiamata dai testimoni alla fine della mattinata, la polizia municipale ha cercato per la prima volta di intervenire per fermare il 36enne che vagava nella città di Lilas, nella Seine-Saint-Denis. La sua faccia era insanguinata e minacciava di “uccidere tutti”, secondo una fonte della polizia. L’uomo “in evidente stato di alterazione” ha gridato “Allah Akbar” e “si è colpito al viso con un mattone”. Poi è entrato in una panetteria.