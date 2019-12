Napoli: De Magistris nomina ‘Garante dei detenuti’ un ex detenuto

“Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato un decreto sindacale con il quale ha nominato Pietro Ioia Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale”. Lo rende noto il Comune di Napoli. Lo comunica il sito della Polizia penitenziaria

I Poliziotti penitenziari lo ricorderanno per le denunce contro la Polizia Penitenziaria e la cosiddetta “cella zero”, altri lo riconosceranno come “sindacalista” dei parcheggiatori abusivi di Napoli che si sono costituiti come associazione dei “Ex DON” (ex detenuti organizzati diNapoli).