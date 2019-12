Perugia: urina sulla facciata del Duomo sotto statua di Papa Giulio III

E’ stato da poco inaugurato il presepe sotto le logge, in piazza IV Novembre, che un uomo è salito sulle scalette e ha iniziato a urinare sulla base di marmo bianco che sorregge la statua in bronzo di Papa Giulio III. In bella vista per le famiglie con i bambini che in quel momento affollavano la piazza.

La denuncia con tanto di foto – scattata intorno alle 20.30 – viene da un’insegnante di scuola secondaria, che era lì proprio insieme ai suoi figli.

