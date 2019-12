Storare rinfresca la memoria alla smemorata del Pd

Francesco Storace replica alle incredibili dichiarazioni della Prestipino alle agenzie di stampa

Il Pd parla sempre di memoria, ma ha una deputata che l’ha persa.

A Roma, la beata coppia Zingaretti Raggi indirizza i rifiuti verso la discarica di Falcognana. Di fronte alla sacrosanta protesta popolare, si alza l’onorevole Patrizia Prestipino e ulula “la volle Storace”.

Dove e quando non si sa.

A parte le facili ironie sulla prescrizione visto che chi scrive governò fino al 2005, quattordici anni orsono, noi la memoria la conserviamo, come ricorderanno gli onorevoli Carella ed Hermann, che non erano propriamente estremisti di destra. Come una certa assessore provinciale dell’epoca…

Ebbene, quell’amministrazione regionale si occupò del sito – e per una sola settimana – esclusivamente per rifiuti speciali. Può capitare di non conoscere la differenza tra rifiuti speciali e rifiuti indifferenziati da destinare in discarica, ma la Prestipino farebbe bene a selezionare meglio i propri ricordi del bel tempo andato.

Magari chieda a Marrazzo se sa chi invece autorità effettivamente quel sito…

Lo afferma Francesco Storace

