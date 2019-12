Mes, Tremonti: “Galleria di orrori fabbricata da Elite di tecnici, devono smetterla”

Tremonti: “Il MES è una galleria degli orrori fabbricata da Elite di tecnici di vario tipo, e devono smetterla, perché è una serie continua di esperimenti che abbiamo pagato.

Abbiamo pagato più degli altri sulla Grecia e abbiamo pagato più degli altri sulla Spagna”

Giulio Tremonti, ospite della trasmissione di Rai3, attacca Conte con una frase ironica: “Sta per fare l’avvocato che patteggia l’ergastolo per il cliente”. Di quello che è successo dopo la ratifica del Mes, delle modifiche che si vogliono apportare, dice: ”È una catena di errori e orrori fondamentali”. Poi invita l’Italia a non firmare: “Sospendere il tutto, discutere su futuro Europa, rinviare discussione su futuro delle banche. L’Europa è una casa comune, non una banca comune”.

Lo stop alla revisione, sostiene ancora, “non comporta niente”. L’Italia, continua Tremonti, ha pagato più degli altri e parla del Mes come “galleria di orrori fabbricata da elite di tecnici e da gente interessata, abbiamo pagato più degli altri,Devono smetterla”, conclude

E sulle revisioni torna Giovanni Tria: “Non c’è più la questione della ristrutturazione del debito degli Stati”, dice. Il debito italiano, continua l’ex titolare di via XX settembre: ”È pienamente sostenibile”. huffingtonpost.it

