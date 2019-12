Estremismo islamico, espulso imam di Padova

ROMA, 2 DIC – Due stranieri – un marocchino 24enne, residente a Torino, Mohamed Bendafi, e un imam 19enne bengalese, Jounayed Ahmed, residente a Padova – sono stati espulsi per motivi di sicurezza dello Stato. Le indagini hanno accertato che entrambi condividevano una visione radicale dell’islam.

Come scrive ilgazzettino.it, alle indagini, compiute dal Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, sul marocchino è emerso che «l’uomo aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione ed era collegato a un connazionale, tratto in arresto dallo stesso Ros ad aprile 2017 nell’ambito dell’operazione “JBook Primo” e condannato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere».