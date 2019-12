Milano, ennesima violenza sessuale. De Corato: città in preda a 48.900 irregolari

Poco dopo la mezzanotte di venerdì 29 novembre, un 31enne marocchino in stato di ebbrezza (ma forse non troppo), una volta individuata la sua vittima sulla 91, ha atteso pazientemente sulla filovia il momento opportuno. La ragazza 21enne dell’est Europa, arrivata alla sua fermata, in Viale Corsica è scesa dal mezzo pubblico per rincasare. Mentre faceva un tratto di strada a piedi, l’uomo credendo forse di non essere notato, l’ha molestata sessualmente. La giovane ha reagito mettendosi ad urlare.

Come riportato dal giornale locale 7giorni.info, l’aggressore l’ha trascinata per terra, ma alcuni passanti accortosi del dramma che stava vivendo quella giovane ragazza sono intervenuti, difendendola, fino all’arrivo della polizia. Il nordafricano è stato così arrestato per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e anche danneggiamento perché ha colpito più volte la vettura della polizia su cui poi è statto caricato e portato via.