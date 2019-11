Mes, Lega: ”Chiediamo intervento di Mattarella”

Alta tensione sulla riforma del Mes, il Fondo salva Stati Europei. La Lega va all’attacco e chiede un interevento di Mattarella. “Il governo – dice il capogruppo a Montecitorio Claudio Molinari – non ha rispettato il mandato del Parlamento, un fatto gravissimo. Chiediamo l’intervento di Mattarella, c’è da difendere la Costituzione e il parlamentarismo”.

“Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali”, dice Matteo Salvini. “I nostri avvocati – fa sapere inoltre – stanno studiando l’ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte”.

“Chi è in questo tavolo ha ampie prove di messaggi, di interlocuzioni, sulla nostra posizione che era ‘non firmiamo niente'”, dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera sul Mes. “Non abbiamo preso nessun impegno”, aggiunge. “Se dovessimo scoprire che qualcuno l’impegno l’ha preso la cosa è diverso”.

“La Lega – dice il leghista Giancarlo Giorgetti – sapeva del Mes e abbiamo detto la nostra nelle sedi in cui doveva essere fatto. Ci sono sedi informali in cui si preparano i negoziati e in quelle sedi abbiamo detto il nostro no. Poi l’abbiamo fatto nella sede Regina, in Parlamento, dove avremmo dovuto farlo?”. ANSA