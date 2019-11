Crosetto: “decreto fiscale prevede sequestro di tutti i patrimoni degli indagati per evasione”

Guido Crosetto lancia un pesantissimo allarme sul decreto fiscale, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Mentre si parla della crisi del Movimento 5 stelle e di elezioni regionali, dice il Fratello d’Italia si sta discutendo alla Camera di qualcosa di molto importante, che riguarda le tasche dei contribuenti.

“Tra qualche mese”, avverte il fratello d’Italia, “qualcuno si accorgerà dell’articolo 39 del decreto fiscale attualmente in discussione alla Camera”. Quindi l’avvertimento che suona come una tragica profezia: “Quando inizieranno a sequestrare tutti i patrimoni (in modo cautelare) delle persone indagate”, sottolinea Crosetto, “indagate, indagate, quindi presunte innocenti, per evasione fiscale“.