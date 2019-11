Torino: tenta di violentare studentessa Erasmus, arrestato pakistano

Ha provato ad abusare sessualmente di lei nel bagno di un bar dopo averla adescata per strada. L’autore del gesto è un ragazzo pakistano di 23 anni che dovrà rispondere di tentata violenza sessuale nei confronti di una studentessa polacca di 24 anni adescata per strada, in compagnia di un connazionale. L’uomo è stato fermato dai carabinieri del comando locale di Torino, accorsi dopo le segnalazioni dei clienti del bar in cui si stava consumando la violenza.

I fatti sono successi ieri sera, intorno alle 21, nel quartiere Aurora situato nella periferia nord del capoluogo piemontese. Il 23enne si è avvicinato alla studentessa di filosofia di origini polacche, in Italia per un Erasmus, la quale era ferma per strada in attesa dell’arrivo del tram. Approfittando della scarsa conoscenza della lingua e della zona di Torino in cui si trovava, il pakistano ha adescato la ragazza con la scusa dello sciopero dei trasporti spiegandole che, pertanto, non tutti i mezzi pubblici si sarebbero fermati.