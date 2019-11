Verhofstadt contro Salvini: “Gli interessi italiani si difendono a livello europeo”

“Il modo migliore per difendere gli interessi italiani è di farlo a livello europeo”. Guy Verhofstadt, europarlamentare di Renew Europe ed ex capogruppo dei liberali, replica così a Matteo Salvini e quanti in Italia ed in Europa sostengono che una maggiore integrazione Ue danneggi la sovranità nazionale.

“Se non difendiamo il nostro stile di vita a livello europeo, saranno cinesi, indiani, russi e americani a decidere il nostro modo di vivere – avverte Verhofstadt in un’intervista all’Adnkronos – I nazionalisti come Salvini che dicono che per difendere la sovranità nazionale non bisogna far avanzare l’Europa dicono il falso”.