L’Italia dona 88 milioni di euro ai “partner internazionali”

Farnesina – Il Comitato congiunto cooperazione e sviluppo approva €88 milioni in contributi volontari per partner internazionali e iniziative per sicurezza alimentare, istruzione, ricostruzione, patrimonio culturale, servizi di base e lavoro in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente.