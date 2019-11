Samar Zaoui, la “sardina democratica” che invocava l’omicidio di Salvini

Condividi

“Una delle “sardine democratiche” che sarà in piazza oggi a Modena contro di me, poco tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giù.

Bella roba.

Aspetto reazioni indignate di giornalisti, politici e merluzzi… Viva Modena, viva l’Emilia-Romagna, viva la Libertà e la Democrazia, ma quelle vere”. Lo scrive Salvini su Facebook